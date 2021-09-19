19 Eylül 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi | İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i şekilleniyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini açıkladı. İki takımın karşılaşması saat 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)
19.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Son dakika spor haberi | İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i Son dakika spor haberi | İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i 19.09.2021
Pereira için kırılma maçı olacak "Pereira için kırılma maçı olacak" 19.09.2021
Ali Koç: Mesut’a göre bir oyun planı kurgulanıyor Ali Koç: "Mesut'a göre bir oyun planı kurgulanıyor" 17.09.2021
F.Bahçe’den bu baskıyı beklemiyordum! "F.Bahçe'den bu baskıyı beklemiyordum!" 17.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Maç aldıracak bir oyuncu yok ama "Maç aldıracak bir oyuncu yok ama" 17.09.2021
Pereira umut veren bir Fenerbahçe oluşturdu "Pereira umut veren bir Fenerbahçe oluşturdu" 17.09.2021
Vitor Pereira’dan penaltı yorumu! Vitor Pereira'dan penaltı yorumu! 17.09.2021
Fenerbahçe’nin en büyük eksiği... "Fenerbahçe'nin en büyük eksiği..." 16.09.2021
Flaş Mesut ve Pereira sözleri! Birileri problem var demekten keyif alıyor Flaş Mesut ve Pereira sözleri! "Birileri problem var demekten keyif alıyor" 16.09.2021
Pereira’dan Mesut Özil açıklaması! Frankfurt maçında... Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! "Frankfurt maçında..." 15.09.2021
Fenerbahçe Almanya’ya ulaştı Fenerbahçe Almanya'ya ulaştı 15.09.2021
F.Bahçeli yıldıza övgü! Sezonun en flaş transferi F.Bahçeli yıldıza övgü! "Sezonun en flaş transferi" 14.09.2021
Yaptığı hatanın ağırlığı altında ezildi "Yaptığı hatanın ağırlığı altında ezildi" 13.09.2021
F.Bahçe ve G.Saray’ın toparlanması uzun sürecek "F.Bahçe ve G.Saray'ın toparlanması uzun sürecek" 13.09.2021
Toroğlu’dan Altay’a sert eleştiri! Şımarıklık ve ukalalık Toroğlu'dan Altay'a sert eleştiri! "Şımarıklık ve ukalalık" 12.09.2021
F.Bahçe’de Szalai neden ilk 11’de yok? F.Bahçe'de Szalai neden ilk 11'de yok? 12.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...
Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı! Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu için ayrılık vakti
Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör