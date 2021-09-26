26 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Hatayspor maçında bulduğu golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon

F.Bahçe’nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin golü sonrası ofsayt itirazları yapıldı. Gol sonrası VAR'ı dinleyen hakem Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe, Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadelenin 17. dakikasında golü buldu. Fenerbahçe, sağ kanatta Enner Valencia'nın ortasında Diego Rossi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Hataysporlu futbolcular, Uruguaylı oyuncunun golü sonrası ofsayt itirazlarında bulundu. Gol sonrası VAR'ı dinleyen hakem Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Hatayspor-Fenerbahçe | CANLI Hatayspor-Fenerbahçe | CANLI
Tartışmalı pozisyon! Hatay penaltı bekledi Tartışmalı pozisyon! Hatay penaltı bekledi
Vitor Pereira’dan sakatlık açıklaması! Vitor Pereira'dan sakatlık açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör