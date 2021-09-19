19 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun ardından takımın başına getirilen Vitor Pereira, oynattığı futbolla sarı-lacivertli camianın takdirini topladı. Bu sezon oynadığı resmi maçlarda henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcının üçlü savunma anlayışı alınan başarılı sonuçlarda büyük bir etken oldu. Pereira'nın üçlü savunma anlaşyışında dünyaca ünlü teknik direktörler Pep Guardiola ve Thomas Tuchel ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın oturtmaya çalıştığı ve ısrarla savunduğu 3'lü savunma sistemi artık tüm camianın güvenini kazandı. Vitor Pereira yıllardır hem bilimsel hem de taktiksel çalışmalarla 3'lü savunma sistemini geliştirmeye çabalıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

YARIM KALAN HİKAYE

Portekizli hocanın yardımcı ekibi de uzun süredir birlikte çalışıyor. Bu sayede ekip birbirini tamamlıyor. Vitor Pereira 5 yıl sonra geri döndüğü Fenerbahçe'de artık başarı ve şampiyonluk istiyor. Kendi tabiriyle 'yarım kalan hikayeyi' artık tamamlamayı hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

Vitor Pereira'nın hem kendisi hem de yardımcıları taktikten fiziksel konulara bilimsel konulardan antrenman tekniklerine kadar birbirlerini tamamlayan uzman bir ekip. Vitor Pereira ve ekibinin tamamı üniversite ve yüksek lisans mezunu. Herkes en az 2 yabancı dil biliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

TUCHEL VE CHELSEA ÖRNEĞİ

2016 yılından bu yana görev aldığı takımlarda 3'lü savunma sistemi uygulayan ve bu formasyonu hep güncelleyen Vitor Pereira, son olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuchel'in Chelsea'sini örnek alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

Sarı-lacivertli takımda bu sezon uygulanan 3'lü savunma sistemi aslında Vitor Pereira tarafından 2016'dan beri kullanılıyor. Aslında 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'nin başında olan Pereira, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'ya karşı da bu formasyonu denemiş ama daha sonra görevine son verilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

Portekizli teknik direktör 5 senedir 3'lü savunma sistemleri üzerinde duruyor. Almanya'da ve Çin'de çalıştığı her takımda aynı sistemi kullandı. Ancak 53 yaşındaki çalıştırıcı, her sezon bu sistemi güncelledi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

Vitor Pereira, geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından izledi. Thomas Tuchel'in sezon ortasında devraldığı Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olması ve bu yolda kullandığı 3-4-2-1 sistemi Vitor Pereira için de model oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

Benzer bir yöntemle, Chelsea gibi hücuma hızlı çıkan, top rakipteyken de hızlıca kapmaya çalışan Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 7 resmi maçta 5 kez kazandı ve 2 beraberlik aldı. 13 gol atılırken sadece 4 gol yendi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

HER ŞEY BİLİMSEL

Son dönemde Fenerbahçe'de kas ve adale sakatlıkları gündeme gelse de durum aslında çok farklı. Bu konuda Vitor Pereira'nın yardımcısı Filipe Almeida özel çalışmalar yapıyor. Vitor Pereira da bu konuda yardımcılarına çok güveniyor. Yoğun tempolu antrenmanlar oyuncuların alışma sürecinde zaman zaman sorunlar çıkarabiliyor. Ancak futbolcular tempoya alıştıkça fiziksel gelişim ve fiziksel ölçüler önemli gelişim gösteriyor. Futbolcular da antrenmanlardan geri dönüş aldıkça fiziksel olarak hem eğleniyor hem güçleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

GUARDIOLA İLE YAKIN TEMAS

Avrupa futboluna ve sistemlere hakim olan Vitor Pereira, özellikle birçok ünlü çalıştırıcıyla yakın temas halinde. 2011 yılında Porto'nun başındayken UEFA tarafından belirlenen elit antrenörler toplantısına davet edilen Pereira burada yakın dostluklar kurdu. Guardiola'nın Bayern Münih'te çalıştığı dönemde antrenmanlara davet edilen ve taktik konularda sunumlar yapan Portekizli çalıştırıcı, Jose Mourinho ile de iyi bir diyaloğa sahip.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

Vitor Pereira ve ekibi Mayıs 2021'de ANTF formuna katıldı. Burada antrenman programları uygulamalı bir şekilde gösterildi. Bu uygulamaları yaptıran da Pereira ve ekibi idi. Bu forum döneminde 3'lü savunma sistemiyle alakalı görüşlerini paylaşan Portekizli teknik direktör, sistemden çok takım çalışmasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "3'lü sistemde herkesin endişesi defansta açık vermek oluyor. Bana göre tam tersi. 3'lü sistemde hücuma tam takım halinde ve dolayısıyla kalabalık çıkma şansınız var. Ama şunu belirteyim hücum futbolundan kastım şu değil; 5-4 biten bir galibiyeti seviyorum. Hayır bu değil, bu sistemde gol yemek istemiyorum. Eğer sizin takımınız bir maçta 4 gol yiyorsa bunun sistemle alakası yoktur. Takım çalışmasında sıkıntı vardır. Sistemden bağımsız her zaman bir defans taktiği ve bir de hücum taktiği vardır."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Pereira ile ilgili o gerçek ortaya çıktı! Guardiola ve Tuchel...

PEREIRA VE YOL ARKADAŞLARI

Vitor Pereira: Porto Üniversitesi Spor Bilimleri mezunu. 15 yıl üniversitede akademisyenlik, 8 yıl Porto altyapısında antrenörlük, 3 farklı ülkede 8 şampiyonluk (Portekiz, Yunanistan ve Çin)Luis Miguel: 2013'ten beri Vitor Pereira ile çalışıyor. Porto Üniversitesi'nde fiziksel çalışmalar ve antrenman bilgileriyle ilgili akademisyenlik. Filipe Almeida: Porto Üniversitesi'nden Spor eğitmenliği mezunu. 2008'den bu yana Vitor Pereira ile beraber çalışıyor. Pereira'nın en yakın yardımcısı. Bruno Moura: Vitor Pereira'nın sınıf arkadaşı. Birlikte aynı antrenörlük kursundan mezunlar. Pereira ile 2018'den bu yana da aynı ekipte. Luis Nedio: 2018'den beri Vitor Pereira'nın ekibinde. Spor Bilimleri mezunu. İngiltere'de Fulham altyapısında uzun yıllar çalışmalar yaptı. Hem bireysel hem de takım olarak performans artırma, antrenman geliştirme uzmanı.Antonio Ascensao: Porto Üniversitesi'nde Spor Biyolojisi mezunu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri var. Antrenman takibi, antrenman raporlama ve futbolcuların antrenmanlardaki bireysel durumlarını inceliyor. (Milliyet)

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