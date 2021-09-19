Vitor Pereira ve ekibi Mayıs 2021'de ANTF formuna katıldı. Burada antrenman programları uygulamalı bir şekilde gösterildi. Bu uygulamaları yaptıran da Pereira ve ekibi idi. Bu forum döneminde 3'lü savunma sistemiyle alakalı görüşlerini paylaşan Portekizli teknik direktör, sistemden çok takım çalışmasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "3'lü sistemde herkesin endişesi defansta açık vermek oluyor. Bana göre tam tersi. 3'lü sistemde hücuma tam takım halinde ve dolayısıyla kalabalık çıkma şansınız var. Ama şunu belirteyim hücum futbolundan kastım şu değil; 5-4 biten bir galibiyeti seviyorum. Hayır bu değil, bu sistemde gol yemek istemiyorum. Eğer sizin takımınız bir maçta 4 gol yiyorsa bunun sistemle alakası yoktur. Takım çalışmasında sıkıntı vardır. Sistemden bağımsız her zaman bir defans taktiği ve bir de hücum taktiği vardır."