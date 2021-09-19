Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Gaziler Günü'ne özel etkinlik!
Fenerbahçe Kulübü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ile 1907 ÜNİFEB Beykent Üniversitesi örgütlenmesinin düzenlediği etkinlikte, gazilerin yanı sıra şehit ve gazi yakınları Ülker Stadı'nda ağırlandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ile 1907 ÜNİFEB Beykent Üniversitesi örgütlenmesinin düzenlediği etkinlikte, gazilerin yanı sıra şehit ve gazi yakınları Ülker Stadı'nda ağırlandı.
Stat ve müze turuna da katılan misafirler, etkinlik için Fenerbahçe Kulübüne teşekkür etti.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN ''GAZİLER GÜNÜ'' MESAJI
Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilmesinin 100. yıl dönümü. Bağımsızlık uğruna mücadele ederek 'Gazi' unvanı alan tüm gazilerimize saygılarımızı sunuyor; vefat edenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlıların mesajında ise "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun." denildi.
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