Hatayspor Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira: Çok gururluyum

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü.

Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık.

Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum.





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