19 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kanarya’ya ’Kocaman’ çelme! Pereira’nın ilk mağlubiyeti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı lacivertliler, ligin son sırasında ve 0 puanda bulunan rakibine 2-0 mağlup oldu. İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 16. dakikada Okaka ve 90. dakikada Gulbrandsen'in attığı gollerle 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya, Süper Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

BAŞAKŞEHİR PUANLA TANIŞTI

Evinde Fenerbahçe'yi deviren Medipol Başakşehir, bu sezon ilk puanını aldı. Geride kalan 4 haftanın 4'ünden de mağlup ayrılan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, güçlü rakibini yenerek puanını 3'e yükseltti.

PEREIRA İLK KEZ YENİLDİ!

Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, bu sonucun ardından Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk mağlubiyetini aldı. Pereira daha önce Fenerbahçe'nin başında çıktığı 7 maçta, 5 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 5. hafta)

BAŞAKŞEHİR'İN 11'İNDE 4 ESKİ F.BAHÇELİ!

Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, geçmişte Fenerbahçe'de oynayan 4 isim yer aldı. Turuncu-lacivertli ekipte Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç, sarı-lacivertlilere karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'inde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın yerine Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Muhammed Gümüşkaya'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.

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