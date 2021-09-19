19 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Başakşehir Fenerbahçe maçının ardından Vitor Pereira: Yorgunluğun faturasını ödedik

Pereira’dan mağlubiyet sözleri! Yorgunluğun faturasını ödedik
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Yorgunluğun faturasını ödedik." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Vücut olarak sahadaydık ama kafamız çok ferah şekilde sahada değildi. Vücudumuz da aynı şekilde. Baskılı oyunumuzu oynayamadık. Bugün Frankfurt'taki maçın yorgunluğunun faturasını ödedik.

Sivasspor maçı bu maçtan farklıydı. O maçı kazanabilirdik. İki maç arasında Almanya'da da maç oynadık. Fiziksel ve mental olarak çok yoğun geçti. Bunun faturasını ödedik. Beden olarak buradaydık ama fizik ve kafa olarak burada değildik.

Mental olarak da yoruluyorsunuz ve bu da konsantrasyonunuzu etkiliyor. Vücut sadece fiziken yorulmaz, mental olarak da yorulursunuz ve sahada zor reaksiyon gösterirsiniz. Başkan, soyunma odasında ve bizi rahatlatmaya, teselli etmeye geldi. Oyunculara moral vermek için oradaydı.

Toplamda 14. maçımızı oynadık. İlk defa kaybettik. Tabii ki kazanmak isterdik ama bugün mümkün olmadı. Bu maç için fazla dinlenemedik.

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