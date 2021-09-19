Başakşehir Fenerbahçe maçında VAR devreye girdi! F.Bahçe'den ofsayt itirazı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında turuncu-lacivertliler Okaka'nın golüyle öne geçerken, F.Bahçe'den ofsayt itirazı geldi. Hakem Fırat Aydınus, ofsayta hükmetmedi ve golü verdi. VAR tarafından da incelenen pozisyonda karar değişmedi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip Okaka'nın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçeli oyuncular ofsayt itirazında bulundu.

Hakem Fırat Aydınus, pozisyona 'devam' dedi ve turuncu-lacivertlilerin golünü verdi. VAR tarafından da incelenen pozisyonda karar değişmedi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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