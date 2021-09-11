11 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 'Star Wars' dönemi! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim...

Yeni sezonda Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sarı lacivertliler, milli arayı yüksek tempoda geçirdi. Milli takımlarındaki oyuncuların da dönmesiyle Fenerbahçe kadrosundaki forma savaşları, Star Wars filmine benzetildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ’Star Wars’ dönemi! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc da katıldı. Isınma ve çabukluk çalışmasının ardından iki grubu ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ’Star Wars’ dönemi! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim...

MESUT, BERISHA, MAX MEYER...

Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, yeni transferler Berisha, Crespo, Max Meyer ve Diego Rossi'nin forma kapma mücadelesi için 'Star Wars - Yıldız Savaşları' benzetmesi yapıldı. Bu arada tedavisi tamamlanan Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde antrenmanlarını yaparken, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ’Star Wars’ dönemi! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim...

MESUT&ARDA'DAN PASLAŞMA ŞOVU

Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanına Arda Güler ile Mesut Özil'in paslaşma şovu damga vurdu. İkilinin topu uzun süre yere düşürmeden yaptıkları paslaşma, resmi sitede yayınlanan videoyu izleyen taraftarlardan büyük beğeni aldı. Arda'yı antrenmanlarda bir an olsun yanında ayırmayan Mesut Özil, genç yıldıza sürekli tecrübelerini aktararak gelişimine katkı sağlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ’Star Wars’ dönemi! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim...

MAMİ'YE FORMA ŞANSI DOĞDU

Kanatlarda görev yapan Nazım ile Ferdi'nin sakatlıklarının sürmesi, Novak'ın da idman eksiği bulunması Muhammed Gümüşkaya'ya forma şansı doğurdu. Fotomaç'ın haberine göre; Vitor Pereira, genç öğrencisi ile son idmanlarda yakından ilgileniyor. 20 yaşındaki oyuncunun, Mesut ile İrfan'dan birinin tercih edilmemesi halinde yerli kontenjanında formayı kapmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Bu sezon 4 maçta şans bulan ve 1 gol atan Gümüşkaya, performansıyla tam not almıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ’Star Wars’ dönemi! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim...

BEKLENEN ADAM VALENCIA

Sivasspor maçına bir gün kala Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'ya çevrildi. Dünya Kupası Elemeleri'nde önceki gece Ekvador'a 1-0 kaybettikleri karşılaşmada 84. dakikada oyuna giren sarı-laciverti futbolcu dönüşe geçti. Yaklaşık 17.5 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'da olacak yıldız ismin durumuna Pereira karar verecek

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