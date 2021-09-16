16 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den transfer açıklaması! "Fenerbahçe varsa gerisi önemli değil"

Mesut Özil: F.Bahçe varsa gerisi önemsiz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, Alman basınına açıklamalar yaptı. Deneyimli oyuncu aynı zamanda flaş bir transfer itirafında da bulundu. Özil, sarı lacivertlilerden önce ABD'den de teklif aldığını ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisinin pek de önemli olmadığını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçı öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın derlediği habere göre; tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce ABD'den de teklif aldığını belirterek, "Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. Yıl başında ABD'den de teklif aldım, başka teklifler de oldu. Ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değildi" ifadelerini kullandı.

Eski teknik direktörü Joachim Löw ile buluşamayacağını da dile getiren Mesut, "Koronavirüs salgını nedeniyle Frankfurt'ta buluşamayacağız. Ancak Löw, İstanbul'u iyi biliyor. Onu Fenerbahçe'nin bir iç saha maçına bekliyorum. Daha önce de davet ettim. Koronavirüs yüzünden ailemle de buluşamayacağım ama statta olacaklar" şeklinde konuştu

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