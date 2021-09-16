Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle kulübede olmayacak Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev yapacak. Dizinden operasyon geçiren takım kaptanı Sebastian Rode de F.Bahçe'ye karşı sahada yer alamayacak.

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