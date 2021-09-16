16 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Oliver Glasner kulübede yer alamayacak!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Alman ekibinde teknik direktör Oliver Glasner, bu maçta cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak.
Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle kulübede olmayacak Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev yapacak. Dizinden operasyon geçiren takım kaptanı Sebastian Rode de F.Bahçe'ye karşı sahada yer alamayacak.
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