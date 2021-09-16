16 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Oliver Glasner kulübede yer alamayacak!

Glasner kulübede yer alamayacak!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Alman ekibinde teknik direktör Oliver Glasner, bu maçta cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak.

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle kulübede olmayacak Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev yapacak. Dizinden operasyon geçiren takım kaptanı Sebastian Rode de F.Bahçe'ye karşı sahada yer alamayacak.

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