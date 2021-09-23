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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Giresunspor maçında Miguel Crespo ilk kez formayı giydi!

Crespo ilk kez formayı giydi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u 2-1'le geçti. Mücadelede yeni transfer Miguel Crespo ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in. 6. Haftasında oynanan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miguel Crespo ilk kez sahada yer aldı. Portekiz'in Estoril Praia takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, ligde Sivasspor ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Pereira tarafından şans verilmemişti. Crespo, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın yerine müsabakanın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu.

Pereira'dan galibiyet sonrası itiraf: Yanlış yaptık! haberin devamı

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