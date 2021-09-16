16 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında! İşte Vitor Pereira'nın 11'i...

Kanarya galibiyet istiyor! İşte Pereira’nın 11’i...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, D grubundaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Mücadele öncesinde Kanarya'nın teknik direktörü Vitor Pereira ilk 11'ini belirledi. İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Avrupa arenasına play-off turundan katılan Kanarya, HJK Helsinki'yi iki maçta da (1-0 / 5-2) yenerek gruplara adını yazdırmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon hazırlık maçları dahil oynadığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet+3 beraberlik alan ve hiç mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek Avrupa Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

E. FRANKFURT: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström, Lammers.

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Valencia.

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