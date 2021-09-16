Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı İrfan Can Kahveci! 130 milyon TL...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. 130 milyon TL'ye mal olan 26 yaşındaki oyuncu, 10 maçı sakatlığı yüzünden kaçırırken; 2 ay daha sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fener ocak ayında Galatasaray'a müthiş bir transfer çalımı atarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Ancak yıldız futbolcu geride kalan sürede çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 13 milyon Euro'ya (Yaklaşık 130 milyon lira) mal olan İrfan Can sadece 15 maçta görev yaptı.
GOLÜ YOK, 3 ASİST YAPABİLDİ
Bu maçlarda fol atamayan ve sadece 3 asist yapabilen milli futbolcu, Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı. Yıldız futbolcu sakatlığı redeniyle de tam 10 karşılaşmada oynayamadı.
OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI
Son oynanan Sivas maçına oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanan İrfan Can'ın iki ay daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırdı.
TARİHİN EN PAHALI KAHVESİ!
Takvim'in derlediği habere göre; sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Tarihin en pahalı kahvesini içtik. 130 milyonluk acı kahve" ifadesi kullanıldı. Taraftarlar transferin mali şartları nedeniyle Ali Koç'u da eleştirdi.
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