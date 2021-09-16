Fener ocak ayında Galatasaray'a müthiş bir transfer çalımı atarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Ancak yıldız futbolcu geride kalan sürede çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 13 milyon Euro'ya (Yaklaşık 130 milyon lira) mal olan İrfan Can sadece 15 maçta görev yaptı.



