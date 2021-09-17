17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe'den puan kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un konuğu olan Fenerbahçe mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mesut Özil'in golüne Alman ekibi Lammers ile karşılık verdi, Lammers'in ikinci golü ofsayta takılırken, Pelkas'ın penaltısında dönen topu Berisha ağlara yollasa da VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı. Son anlarında büyük gerginlik yaşanan maç sonrası Alman basını, E. Frankfurt'un Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardığını yazdı.

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşması başından sonuna nefesleri kesti, özellikle son anları büyük heyecana sahne oldu. İşte Alman basınından E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı manşetleri...

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı

Özil'in dönüşü! Önce gol sonra gerginlik. 1-1 biten Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonlarına doğru tansiyon yükseldi. (Bild)

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı

Özil attı, Lammers eşitledi, Trapp kurtardı... Maçın sonlarındaki VAR dramasının ardından Frankfurt, Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardı. (Kicker)

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı

Eski dünya şampiyonu Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Avrupa sahnesine galibiyetle dönme fırsatını kaçırdı. Sky.de)

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp'ın kurtardığı penaltı sayesinde Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. (Sport1)

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı

Eintracht beraberlik için savaştı! Son anları nefes kesen maçın uzatma dakikalarında Kevin Trapp penaltı kurtardı, Eintracht Frankfurt, Mesut Özil'in gol attığı maçta Sam Lammers'le bir puanın sahibi oldu. (Sportschau)

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı

Eski dünya şampiyonu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt'un Avrupa sahnesine galibiyetle dönüşüne engel oldu. (sport.de)

Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt Fenerbahçe’den puan kurtardı

3 yıl önce milli takımdan öfkeyle ayrılan Mesut Özil, Almanya'daki ilk resmi maçında gol attı, Fenerbahçe zorlu Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. (dpa-international)

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