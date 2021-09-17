17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki puan durumu!

İşte F.Bahçe’nin grubunda puan durumu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubunda mücadele ediyor. Sarı lacivertliler, gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Grubun bir diğer maçında ise Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Mücadelelerin ardından gruptaki puan durumu ise şu şekilde...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Grubun bir diğer maçında ise Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe'nin yer aldığı D grubundaki puan durumu böyle şekillendi;

D GRUBU PUAN DURUMU

1- Olympiakos: 3 puan (+1 averaj)

2- Fenerbahçe: 1 puan

3- Eintracht Frankfurt: 1 puan

4- Antwerp: 0 puan (-1 averaj)

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