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FENERBAHÇE

Frankfurt Fenerbahçe maçında Alman taraftarlardan skandal hareket! Mesut Özil'e yabancı madde fırlatıldı! Mesut Özil böyle karşılık verdi

Alman taraftarlardan skandal hareket! Mesut Özil böyle karşılık verdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadelenin 48. dakikasında korner kazanırken, köşe vuruşuna giden Mesut Özil'e Alman taraftarlar yabancı madde attı. 32 yaşındaki oyuncu, taraftarlara öpücük atarak karşılık verdi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında sahneye çıkan Fenerbahçe'de, Alman taraftarlardan Mesut Özil'e yabancı madde atıldı.

Mücadelenin 48. dakikasında korner kazanan F.Bahçe'de Mesut Özil, köşe vuruşunu kullanmaya gittiği sırada yabancı maddeler fırlatıldı.

32 yaşındaki yıldız isim buna karşılık Alman taraftarlara öpücük atarak karşılık verdi.

İşte o anlar:

*Görüntü Exxen'den alınmıştır.


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