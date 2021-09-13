Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand açıklaması
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, Sivas maçındaki sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemeyen İrfan Can Kahveci ve Marsel Tisserand ile ilgili bilgi de verdi. (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
DG Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular saat 10.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
İRFAN CAN VE TISSERAND'IN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, 14 Eylül Salı günü yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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