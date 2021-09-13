Son dakika spor haberi: Fenerbahçe zorlu bir viraja giriyor! 18 günde 6 maç
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler ligin ilk 3 maçında gol yemeden 3 galibiyet aldı. 4. haftada Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Kanarya, zorlu bir fikstüre girecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'de 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde ilk 3 maçında 3'te 3 yapan Kanarya, ligin 4. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlileri ise UEFA Avrupa Ligi maçlarının da dahil olduğu periyotta zor bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe 18 günde 6 maç yapacak.
İŞTE KANARYA'NIN FİKSTÜRÜ
16 Eylül Perşembe: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe
19 Eylül Pazar: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
23 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - GZT Giresunspor
26 Eylül Pazar: Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
30 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Olympiakos
3 Ekim Pazar: Fenerbahçe - Kasımpaşa
ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında sezonun en yoğun fikstür dilimine giren Fenerbahçe, bu zorlu periyot öncesinde arka arkaya gelen sakatlık haberleriyle boğuşuyor. Sakatlıktan yeni dönen İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın sakatlanmasının ardından sarı lacivertli takımdaki sakat oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Fenerbahçe'de Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un sakatlıkları bulunuyordu.
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