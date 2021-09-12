Fenerbahçe Sivasspor maçında Pedro Henrique'den flaş istatistik

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Yiğidoların, 44. dakikada penaltıdan Pedro Henrique Fenerbahçe'ye bu sezon gol atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca Henrique, geçen sezon Kayserispor'da sarı-lacivertlilere sezonun son golünü kaydetmişti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ligin ilk 3 maçında kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, bu sezonki ilk golünü Sivasspor'dan yedi. Penaltıdan fileleri havalandıran Pedro Henrique, Fenerbahçe'ye bu sezon gol atan ilk futbolcu oldu.

SON GOLÜ DE O ATMIŞTI

Tecrübeli isim, bu maça kadar ligde kalesinde gördüğü son gole de geçen sezon Kayserispor'da oynarken yine Pedro Henrique imza atmıştı.

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