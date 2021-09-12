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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Sivasspor maçında Pedro Henrique'den flaş istatistik

Pedro Henrique’den flaş istatistik! F.Bahçe’ye...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Yiğidoların, 44. dakikada penaltıdan Pedro Henrique Fenerbahçe'ye bu sezon gol atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca Henrique, geçen sezon Kayserispor'da sarı-lacivertlilere sezonun son golünü kaydetmişti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ligin ilk 3 maçında kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, bu sezonki ilk golünü Sivasspor'dan yedi. Penaltıdan fileleri havalandıran Pedro Henrique, Fenerbahçe'ye bu sezon gol atan ilk futbolcu oldu.

SON GOLÜ DE O ATMIŞTI

Tecrübeli isim, bu maça kadar ligde kalesinde gördüğü son gole de geçen sezon Kayserispor'da oynarken yine Pedro Henrique imza atmıştı.

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