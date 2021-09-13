13 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır sözleri! İşte soyunma odasında konuşulanlar

Son dakika spor haberleri: Süper Lig 4. haftasında Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez puan kaybederken, Altay Bayındır'ın yaptırdığı penaltı maça damga vurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın mücadele sonrası Altay ile soyunma odasında bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte konuşulanlar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira’dan Altay Bayındır sözleri! İşte soyunma odasında konuşulanlar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, pazar günü evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, yaşanan puan kaybı camianın canını sıktı. Milli maç dönüşü yorgun oyunculara ve yaşanan sakatlıklara rağmen istekli görüntü veren sarı-lacivertli ekip, iki puan kaybetse de hırslandı. Sabah saatlerinde Samandıra'da kahvaltıda bir araya gelen sarı-lacivertli oyuncular, Frankfurt maçıyla birlikte daha güçlü dönecekleri konusunda görüş birliğine vardılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira’dan Altay Bayındır sözleri! İşte soyunma odasında konuşulanlar

PEREIRA: ZAMAN ZAMAN PUAN KAYIPLARI NORMAL

Sivasspor maçının ardından soyunma odasına giden Vitor Pereira, öğrencilerinin tek tek elini sıkarak gösterdikleri mücadele hırsından ve son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti. "Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, "Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok, her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira’dan Altay Bayındır sözleri! İşte soyunma odasında konuşulanlar

"MORALİNİ BOZMA, SEN BİZE ÇOK MAÇ KAZANDIRDIN"

Sivasspor karşılaşmasının 42'nci dakikasında kaleci Altay Bayındır'ın topu ayağından kaçırarak rakip oyuncu Henrique'ye yaptığı müdahale penaltı ile sonuçlandı. Mücadelede 1-0 öndeyken penaltı sonrası Sivasspor'un eşitliği yakalamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır'a en büyük destek teknik direktör Pereira'dan geldi. Soyunma odasında Altay ile görüşen Pereira, "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik" diyerek moral verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira’dan Altay Bayındır sözleri! İşte soyunma odasında konuşulanlar

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de sezonun ilk 4 haftasındaki sakat oyuncu sayası 11'e yükseldi. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Sosa, Ferdi, Nazım ve Tisserand adale ve kasık sakatlığı yaşarken, Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık, Pelkas'ın ise omzunda çıkık bulunuyor.

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