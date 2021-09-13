PEREIRA: ZAMAN ZAMAN PUAN KAYIPLARI NORMAL

Sivasspor maçının ardından soyunma odasına giden Vitor Pereira, öğrencilerinin tek tek elini sıkarak gösterdikleri mücadele hırsından ve son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti. "Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, "Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok, her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam" dedi.