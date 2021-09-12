Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, sarı-lacivertliler adına ilkler gerçekleşti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü. Ayrıca Kanarya ilk kez ilk devrede gol atarken, geride kalan 3 haftada 5 gol kaydetmiş ve bu skorların hepsi ikinci yarıda gelmişti.

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