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FENERBAHÇE

Sivasspor maçında Fenerbahçe adına ilkler gerçekleşti!

F.Bahçe Sivasspor maçında ilkler gerçekleşti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, sarı-lacivertliler adına ilkler gerçekleşti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü. Ayrıca Kanarya ilk kez ilk devrede gol atarken, geride kalan 3 haftada 5 gol kaydetmiş ve bu skorların hepsi ikinci yarıda gelmişti.

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