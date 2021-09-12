12 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Sivasspor maçında Osayi-Samuel fırsatçılığını konuşturdu! 7 Sivassporlu arasından...

Osayi-Samuel fırsatçılığını konuşturdu! 7 Sivassporlu arasından...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 24. dakikada Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 öne geçerken, Nijeryalı yıldızın 7 Sivassporlu oyuncu arasından golü kaydetmesi dikkat çekti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak 9 puanla başlayan Fenerbahçe, milli aranın ardından 4. haftada Sivasspor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler, Yiğidolar karşısında 24. dakikada Osayi-Samuel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Nijeryalı yıldız 7 Sivassporlu arasından takımı adına golü kaydeden isim olurken, fırsatçılığını konuşturması dikkat çekti.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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