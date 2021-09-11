Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira’dan sürpriz karar! Sivasspor maçı 11’inde...

Vitor Pereira'nın bir başka alternatifi ise sol açıkta Rossi yerine bir Türk oyuncu kullanmak. Sakatlıktan dönen İrfan Can Kahveci ve Muhammed Gümüşkaya forma adayları. Bu durumda orta sahada Luis Gustavo'nun yanında Max Meyer veya Miguel Crespo değerlendirebilir. Ancak bu ihtimal az olarak görülüyor. Sakatlıktan yeni dönen Jose Ernesto Sosa ise riske edilmeyecek.