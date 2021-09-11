Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan sürpriz karar! Sivasspor maçı 11'inde...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertli takımdaki sakat oyuncuların fazlalılığı dikkat çekerken, teknik direktör Vitor Pereira'nın sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu oldu. Portekizli teknik adamın Sivasspor maçı 11'i için sürpriz bir karar alabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'de ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, pazar günü geçen sezon belki de kendisini şampiyonluktan eden Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni transferlerin ilk kez sahne alacağı karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
FERDİ, NAZIM VE SERDAR OYNAYAMAYACAK
Sakatlıkları nedeniyle Pereira'nın sol kanatta ligin 3 maçında görev verdiği Ferdi Kadıoğlu Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Yine Türk kontenjanından forma giyebilecek sağ kanattaki Nazım Sangare ve forvetteki Serdar Dursun maçta oynayamayacak.
Sol kanatta sakatlıktan dönen Novak, sağ kanatta ise Bright Osayi-Samuel alternatifler olarak ortaya çıkıyor. Kanatlarda yabancı oyuncu kullanılması durumunda Pereira, 3 Türk oyuncuyu bulmak için alternatif yaratmak zorunda kalacak.
Kalede Altay Bayındır, sağ açıkta Mesut Özil'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Üçüncü forma ise farklı alternatifler var. Savunmada Kim Man-Jae, Marcel Tisserand ve Attila Szalai'nin oynaması bekleniyor. Savunma düzenini bozmak istemeyen Pereira'nın Serdar Aziz'i 3. Türk oyuncu olarak düşünmediği belirtiliyor.
Ajansspor'un haberine göre; hücum bölgesinde Mesut Özil'in yanında yeni transferler Mergim Berisha ve Diego Rossi'nin forma fiymesi bekleniyor. Rossi'nin yerine sakatlıktan dönen Dimitris Pelkas da alternatifler arasında. Enner Valencia, Milli takımı'ndan geç dönmesi nedeniyle Sivasspor karşılaşmasına büyük ihtimalle kulübede başlayacak.
Vitor Pereira'nın bir başka alternatifi ise sol açıkta Rossi yerine bir Türk oyuncu kullanmak. Sakatlıktan dönen İrfan Can Kahveci ve Muhammed Gümüşkaya forma adayları. Bu durumda orta sahada Luis Gustavo'nun yanında Max Meyer veya Miguel Crespo değerlendirebilir. Ancak bu ihtimal az olarak görülüyor. Sakatlıktan yeni dönen Jose Ernesto Sosa ise riske edilmeyecek.
MERT HAKAN YANDAŞ VE BURAK KAPACAK SÜRPRİZİ
Hücum, savunma ve kanatlardaki durum nedeniyle 3. Türk oyuncunun orta sahada olması bekleniyor. Luis Gustavo'nun yanındaki bölge için İrfan Can Kahveci'nin sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle Mert Hakan Yandaş ismi öne çıkıyor.
Pereira'nın son seçeneği ise sağ ve ya sol kanatta sakat olan Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'ı kullanmak. Lisansı transfer döneminin sonunda çıkan Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ile birlikte formaya yakın gözüküyor.
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