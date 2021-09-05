Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forma savaşı kızıştı! Berisha, Meyer ve Rossi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayan ve 4. haftada Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferlerin ardından forma rekabeti yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer transferlerini açıklayan, son olarak da Miguel Crespo ile görüşmelere başladığını duyuran sarı-lacivertlilerde kadronun daha da güçlenmesinin ardından futbolcular arasında ilk 11'de yer alabilmek için kıyasıya bir yarış başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Samandıra'da teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları ile dar alanda çift kale maç yaptı. Milli oyuncuların yer almadığı idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fotomaç'ın haberine göre; Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Bu durumun takımın performansını daha da yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Fizik olarak iyi görünen Berisha, Diego Rossi ve Meyer'in Sivas kadrosunda yer alması bekleniyor. İlk 11 konusunda kararı ise Pereira verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası