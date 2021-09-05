05 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forma savaşı kızıştı! Berisha, Meyer ve Rossi...

Fenerbahçe’de forma savaşı kızıştı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayan ve 4. haftada Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferlerin ardından forma rekabeti yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer transferlerini açıklayan, son olarak da Miguel Crespo ile görüşmelere başladığını duyuran sarı-lacivertlilerde kadronun daha da güçlenmesinin ardından futbolcular arasında ilk 11'de yer alabilmek için kıyasıya bir yarış başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Kanarya'da Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Samandıra'da teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları ile dar alanda çift kale maç yaptı. Milli oyuncuların yer almadığı idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fotomaç'ın haberine göre; Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Bu durumun takımın performansını daha da yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Fizik olarak iyi görünen Berisha, Diego Rossi ve Meyer'in Sivas kadrosunda yer alması bekleniyor. İlk 11 konusunda kararı ise Pereira verecek.

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