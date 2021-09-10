Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Burak Kapacak açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcusu hocası hakkında da konuştu. Kapacak, Portekizli teknik adam için, "Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Burak Kapacak, açıklamalarda bulundu.

İşte sarı lacivertli kulüp tarafından paylaşılan röportaj;

Öncelikle Fenerbahçe'deki ilk günlerini anlatan Burak Kapacak, "Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Açıkçası sezona böyle başlamamızı ben bekliyordum. Oyuncu kalitesi olarak üst düzey bir takımız. Devamı da gelecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah namağlup hep birlikte yolumuza devam ederiz." dedi.

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'yla diyaloğuyla ilgili genç oyuncu, "Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. (Teknik direktörle bu diyaloğu kurmak) Çok önemli, bence en önemli şey. Hocayla aranızdaki bağ çok önemli. Genel anlamda da böyle diyalog var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması ile neler yapmayı hedefliyorsun? sorusuna başarılı isim "Aslında daha bir şey yapmadım. Uzun zamandır yapmayı bekliyorum. Güzel olacağını umuyorum. Zaten sahaya çıktığımda huzurlu oluyorum. Sabah gelirken çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin de bu konuda ayrı bir parantezi var ama futbola bakış açım o. Ben buraya keyifli, mutlu gelmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü'ne moralin bozuk gelme ihtimalin yok. Güzel gidiyor." diye konuştu.

"Futbol benim hayatım" diyen Burak Kapacak, "Başka bir meslek zaten hiç düşünmedim. Kendimi bildim bileli hep futbol düşündüm. Futbolla yattım, futbolla kalktım. Babamın futbol oynamışlığı var. Ailede herkes futbolu çok sever, annem de dahil. (Fenerbahçe'de olduğum için) Çok mutlular, onlar mutluyken ben de çok huzurluyum. Zaten çoğu şey onların mutluluğu için. Katlandığımız şeyler hep onların mutluluğu için. Onları mutlu görmekte açıkçası beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Antrenman temposuna yavaş yavaş alıştığını belirten genç isim, "Eksiklerim vardı ama yavaş yavaş toparlamaya başlıyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Kötü niyetli insan olduğunu düşünmüyorum. Bu çok güzel bir şey" dedi.

Burak Kapacak, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimizle ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Kimle oynarsak oynayalım, biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da sonuç olarak Fenerbahçe ile oynayacaklarını biliyorlar. Onlar da buraya gelecek, biz de oraya gideceğiz. Hiç problem yok. Onlar da bizden korkuyorlardır, biz zaten korkmuyoruz da. O anlamda söyledim. Problem olacağını sanmıyorum, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Zor rakipler ama biz de onlara göre zor rakibiz. Bir problem yok. Ben birinci olacağımıza inanıyorum. Zor ama imkansız değil bence, yapabiliriz. Onlar için de biz zoruz."

Takım içindeki havaya değinen genç oyuncu, "Takım içinde güzel bir arkadaşlık var. Bence güzel ilerliyor, zaten kötü niyetli insan, futbolcu yok aramızda. Olacağını da sanmıyorum. Böyle devam ederse, çok daha güzel başarılar elde edebiliriz. Futbolda çok önemli bir takımda arkadaşlık, o bağlılık çok önemli. Bunu sürdürebilirsek çok güzel işler başarabiliriz. Aslında tüm oyuncularla sohbet, muhabbet ederim. Muhammed, Arda, Mert abi, Mesut abi, Serdar abiyle, Serdar abi pek konuşmaz ama onunla da muhabbet ederiz. (Gülüyor) Bence aram hepsiyle iyi. Gençler, tecrübeliler hiç problem yok. Zaten tecrübelilerle ben bir şey konuşmuyorum, onlar bir şeyler söyler ben dinlerim. Genelde öyle olur. Komik bir şeyler söylerseler ben de gülerim." diye konuştu.

Oyuncu özellikleri ile ilgili de de Burak Kapacak, şunları anlattı:

Aslında hiç öyle değildim (hırslı) ama burada sürekli öyle olmak zorundasın. Önceden öyleydim, geçen senelere baktığımda o hırsım hiç yoktu aslında ama şu an öyleyim. Kendimi hırslı hissediyorum. İyi özelliklerimi saymak bana düşmez de, şöyle bir şey var. Mesela savunma özelliğim zayıftır benim. Hocalar da bunu biliyor, sıkıntı yok ama onun üstüne gidiyorum. Savunma özelliğimi geliştirmek için çalışıyorum. Biraz savunma zaafım var, onu da geliştirmek için çabalıyorum. Onu da geliştirirsem çok iyi olacak. Hücumda biraz topla oynamayı çok severim. Topla haşır neşir olmayı çok severim."

Hedefleriyle ilgili de konuşan genç futbolcu, "Benim hedeflerim kafamda bitmeyen hedefler. Fenerbahçe'ye geldim, Türkiye'nin en büyük takımı ama bunun da üstü olabilir. Mesela Avrupa, A Milli Takım… bitmez yani. Fenerbahçe'de şampiyon olmak, bu yılki hedefim bu! Bundan sonraki yıllardaki hedefim bu yani. Önce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Tabii hepsinin de ötesinde statta maça çıkmak. Şu an en büyük hedefim bu." ifadelerini kullandı.

Burak Kapacak, Bursaspor forması giydiği dönemde stadımızdaki atmosfere şahit olduğunu ve bu atmosferin kendisini çok etkilediğine ise şu sözleriyle vurgu yaptı:

"Yanlış hatırlamıyorsam Başkanımızın geldiği sezon, o sezonun ilk maçıydı. Ben o gün Bursaspor ile kadrodaydım. O gün bu kulübün nasıl bir Cumhuriyet olduğunu hissettim. O taraftarlar… O stada girdiğim anda enteresan bir şey oldu, durdum ve etrafıma ne oluyor diye bir baktım. 'Neredeyim ben' dedim, şaşırdım yani. Fenerbahçe formasıyla çıkmak çok başka bir şey olacaktır. Buna kesin eminim."

Transfer sürecinin ardından özellikle sosyal medyadan taraftarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştığın da dile getiren Kapacak, "Taraftarın gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Açıkçası bu kadar ilgi beklemiyordum, çok büyük ilgi gördüm. Hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medyadaki paylaşımları gördüm ve çok hoşuma gitti. Hepsinden Allah razı olsun. Ama tabii onların da benden bir isteği var, onu da biliyorum. Ben de onlar için formayı sonuna kadar terleteceğim ve o forma sırılsıklam olacak. Kötü oynasam bile hiç sıkıntı yok. Sonuç itibariyle futbol bu ve her zaman iyi oynayacağız diye bir şey yok. Kötü oynadığımız maçlar da olacak. Onlar bizi destekler, ben buna inanıyorum. Kötü olduğumuzda da iyi olduğumuzda da destekleyeceklerdir, ben buna eminim." diye konuştu.

"Fiziksel anlamda çok eksiğim var, onu biliyorum. Onun için antrenmanlardan sonra ve önce çabalıyorum, çalışıyorum. Bir de bunun düşünce yapısı var; maçlardan önce 'bu maçta nasıl oynamalıyım, bu pozisyonda ne yapabilirim' tarzında. O da işin duygu ve düşünce kısmıdır. Maçlardan sonra analizlerimizi yaparız. Ben de analizlerimi izlerim. Çok da keyif alırım. O analizlerde her şeyi görüyorsunuz. Bütün hatalar, bütün yaptığın işler… Her şey orada çıkıyor zaten. Gerçi sonra bir ağlamışlık, pişmanlık oluyor, 'keşke izlemeseydim, burada ne yapmışım' diye ama bir daha aynı hatayı yapmamak için izleyeceksin."

Şarkı söyleme ve dublaj konusundaki yeteneğine ilişkin soruyu, "Evet, şarkı söylemeyi seviyorum ama şu an yeri değil (Gülerek).Dublaj yeteneğime gelince de şu an yapmayayım, sesim kaldırmıyor. Belki daha sonra." şeklinde yanıtladı.

Burak Kapacak, sözlerine taraftarımıza verdiği, "Ben aslında sadece şunu söyleyebilirim; her koşulda bizi destekleyeceklerini biliyorum. Ama kötü sonuçlar olsa bile bizi desteklemeye devam etsinler ki olmayacaktır, buna inanıyorum. Onlar bizim için büyük bir güç, bizi desteklemeye devam etsinler." şeklindeki mesajıyla son verdi."

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