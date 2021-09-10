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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalıştı!

F.Bahçe’de Sivasspor hazırlıkları! Filip Novak...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Sarı lacivertlilerde, Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


İdman saat 10.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi.


2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc takıma katılarak çalışmalara başladı.

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