Son dakika Fenerbahçe haberleri: Valencia Sivasspor maçı kadrosunda olacak mı? İşte son gelişmeler

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Ülker Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde Ekvador Milli Takımı kampında bulunan Enner Valencia, ülkesiyle Sivasspor karşılaşmasından 40 saat önce maça çıkacak. Peki, Valencia Sivasspor ile oynanacak maçta kadroda olacak mı? Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)

ABONE OL