Fenerbahçe'de Max Meyer farkı! İşte öne çıkan 10 madde (FB spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma dahil ettiği Max Meyer'in dikkat çeken özellikleri ortaya çıktı. Alman yıldız kariyeri boyunca 337 karşılaşmada 65 gol kaydederken, 53 asist sergiledi. İşte Sabah'ın derlediği habere göre öne çıkan 10 istatistik... (FB spor haberleri)
1-) Kariyeri boyunca 337 karşılaşmaya çıkan Max Meyer, bu maçlarda 65 gol attı ve 53 gol pası verdi.
2-) Bundesliga'da 156 maçta 17 gol, 16 asist, Premier Lig'de ise 46 mübabakada 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
3-) 25 yaşındaki futbolcu için bugüne kadar hiç bonservis ödemesi gerçekleştirilmedi.
4-) Meyer; Schalke 04, Crystal Palace ve Köln formalarını sırtına geçirdi.
5-) Almanya A Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol attı.
6-) Meyer, Almanya U15, U16, U17,U19 ve U21 Milli Takımları'nda görev yaptı.
7-) Başarılı oyuncu 2017 yılında Almanya U21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu oldu.
8-) Çok sayıda mevkide görev yapan isim on numara pozisyonunda 141, merkez orta sahada 41, sol kanatta 36, ön liberoda 19, sağ kanatta 16, forvet arkasında 9, santrfor pozisyonunda ise 3 maça çıktı.
9-) Son sakatlığını 2019-2020 sezonunda bileğinden geçiren futbolcu 1 maçta görev yapamadı.
10-) Penaltı noktasına çok sık gelmeyen oyuncu toplamda 6 penaltı atarken, 4'ünü ağlarla buluşturdu
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