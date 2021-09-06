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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin 'Keskin nişancısı' Miguel Crespo!

Kanarya’nın ’Keskin nişancısı’ Crespo! İşte dikkat çeken o istatistik...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer dönemine sakin başlayan Kanarya, transferin son günlerinde atağa kalktı. Sarı lacivertliler yıldız isimleri bir bir açıklarken, son olarak Miguel Crespo'yu İstanbul'a getirdi. Portekizli oyuncu hakkında da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Kanarya'nın anlaşmaya vardığı Estoril'li Miguel Crespo henüz isim yapmasa da istatistikleriyle göz dolduruyor. Portekizli oyuncu, pasörlükte oldukça başarılı ve çalım ile adam eksiltme becerisi yüksek biri. Geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde 30 maçta 26 şut pası veren oyuncu, çalım (39) ve ikili mücadele kazanma (222) istatistiklerinde takımın en iyisiydi.

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Fotomaç'ın haberine göre; kaleyi bulan şutlarının büyük çoğunluğu da gol oluyor. Kariyerinde çıktığı 102 maçta 10 gol 7 asist üreten Crespo, bunların 50'sinde 8 numara (9 gol ve 3 asist), 16'sında sol kanat (1 gol ve 3 asist), 13'ünde 10 numara (1 gol) oynadı. "Futbol nefes almak ya da yemek yemek gibidir, iyi yaşamak, mutlu ve mutlu yaşamak için buna ihtiyacım var" diyen Portekizli oyuncunun futbola olan tutkusu Luiz Gustavo'yu hatırlatıyor.

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