Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sol bek transfer etmesi durumunda Sosa ve Zajc'tan birini gönderecek!
Yaz transfer döneminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, transfer dönemi sona ermeden önce bir de sol bek takıma katılacak. Sarı lacivertliler bu transferinden ardından Caulker ile beraber Sosa ve Zajc'tan birisini göndermek zorunda. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun da kadroya katılması durumunda yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Görüşmelere devam eden Steven Caulker'ın gitmesi halinde bu rakam 14'e inecek. Sol kanada oyuncu arayan sarı-lacivertli ekibin bu transferi yapabilmesi için bir yabancı oyuncusu ile daha yollarını ayırması gerekiyor.
Takımda zayıf halka olarak Miha Zajc ile Jose Sosa gösteriliyor. Zajc'a Rusya'dan teklifler olduğu belirtiliyor. Orada transfer 7 Eylül'de kapanıyor. Sosa'nın 26 Eylül'e kadar Arjantin'e dönme şansı var.
STEVEN CAULKER BİLMECESİ
Steven Caulker'ın hangi takıma transfer olacağı hala netleşmedi. Kayserispor'la anlaşamayan İngiliz stoperin rotasını yeniden Gaziantep'e çevirdiği belirtiliyor. G.Antep Futbol Kulübü yöneticilerinin Steven Caulker ile anlaştığı öğrenilirken, F.Bahçe ile görüşmelerin ise devam ettiği ifade edildi...
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