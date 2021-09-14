14 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı sözler! "Mesut Özil geldiğinden beri uykulu"

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Usta yazar, Hakkı Yalçın da sarı-lacivertli takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı sözler! Mesut Özil geldiğinden beri uykulu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Fenerbahçe'de zor kazandıklarını kolay kaybetmenin kapısı Sivasspor maçıyla açıldı.
Puan kaybetmenin taslağı aslında maçtan önce belirlenmişti.
Milli takımlarında oynamak Valencia ve Szalai'nin kulübede oturtulmasına gerekçe gösteriliyorsa, Muslera'nın dünyanın bir ucundan gelip oynatılmasına ne diyeceksiniz?


Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı sözler! Mesut Özil geldiğinden beri uykulu

İnsani değerleri bu kadar ayakta tutuyorsak her mesleğe vicdani gözlerle bakalım.
Maden işçileri üç kuruşa çalışıyor üstelik hayatta kalmak için mesaiye bile kalıyor.


Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı sözler! Mesut Özil geldiğinden beri uykulu

Ayrıca Valencia gibi biri 19 saat yolculuk yapsa da sahanın içinde rakibi yıpratacak her türlü aksiyonu yaratacak biridir.
Ve kulübede oturtulması gereken biri varsa kesinlikle Mesut Özil'dir.
Geldiğinden beri uykulu halinden ödün vermemişken!


Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı sözler! Mesut Özil geldiğinden beri uykulu

Bir maça bu haldeki Mesut Özil'le başlıyorsanız puan kaybetmeye gönüllü yazılıyorsunuz demektir.
Çünkü futbol emekle şekillenir sükseli kartvizitle değil.
Mesut Özil, Sivasspor karşısında boş vakitlerini değerlendirdi ya da maç boyu hoş vakit geçirdi.


Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı sözler! Mesut Özil geldiğinden beri uykulu

Bir pozisyonda bile rakibine diş geçirmeye soyunmazken, gencecik Muhammed'in verdiği mücadeleye göz ucuyla baksın da giydiği formanın hakkını vermek için biraz kılını kıpırdatsın!
Fenerbahçe sezon başından beri rakiplerine orta alanda meydanı bu kadar boş bırakmamıştı.


Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı sözler! Mesut Özil geldiğinden beri uykulu

Disiplin kuşunun kanadını kıran Kaleci Altay'a gelince, bunu ilk kez yapmıyor.
Yanlışlar alışkanlığa dönüşüyorsa kalede tehlike var demektir.
Maçın sonunda "Sivasspor, Fenerbahçe'nin yoluna taş koymanın koleksiyonunu yapıyor" dedim.
Geçen sezon Sivas karşısında şampiyonluğu teslim eden uysallıkla dün geceki yetersizlik arasında bir yakınlık varsa, bunda Sivassporlu futbolcuların da payı çoktu.
Haklarını verelim.

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