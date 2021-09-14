Ayrıca Valencia gibi biri 19 saat yolculuk yapsa da sahanın içinde rakibi yıpratacak her türlü aksiyonu yaratacak biridir.

Ve kulübede oturtulması gereken biri varsa kesinlikle Mesut Özil'dir.

Geldiğinden beri uykulu halinden ödün vermemişken!



