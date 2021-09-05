05 Eylül 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak paylaşım! Altın madalyayı böyle duyurdular...

F.Bahçe ve G.Saray’dan ortak paylaşım!
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden sporcularımızdan Mervenur Uslu ve Elis Özbay altın madalya kazandı. Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de madalya kazanan sporcularımızı Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak bir paylaşımla tebrik etti. İşte o paylaşımlar... | Son dakika spor haberi (Fb Gs haberleri)

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Mervenur Uslu ve Elis Özbay, altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Kulübü sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray Kulübü sporcusu Mervenur Uslu'nun bu başarısı, iki dev kulübümüzün ortak paylaşımıyla tebrik edildi. Yapılan paylaşımlarda, "Mervenur Uslu ve Elis Özbay, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazandı! Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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