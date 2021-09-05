Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Caner Erkin'in kadro dışı bırakılması sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcelo için devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Kenar beklere de bir oyuncu almayı hedefleyen Fenerbahçe'de Marcelo yeniden gündemde... Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in ligdeki ilk 3 maçında şans bulamayan Brezilyalı yıldız için yeniden devreye girdiği ileri sürüldü. Bir yıllık kontratı kalan 33 yaşındaki Marcelo'nun adının bile duyulması sosyal medyada taraftarı coşturdu. Real Madrid'in yaz başında Marcelo'yu gözden çıkardığı belirtilmiş, ancak Ancelotti'nin gelişiyle oyuncu takımda kalmıştı.

528 MAÇTA 38 GOL, 101 ASİST

2007'den beri Real Madrid'de forma giyen Marcelo, İspanyol devinde 528 maça çıktı; 38 gol+101 asiste imza attı. Sol şeritte hem savunma hem hücumda son derece etkili olabilen 33 yaşındaki sambacı, 58 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayıp, 6 gol kaydetti.

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