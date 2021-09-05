05 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Filip Novak ve Serdar Dursun'un son durumlarıyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

SAKATLARIN SON DURUMU

Dimitris Pelkas ile Filip Novak, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Serdar Dursun'un tedavisine devam edilirken, alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı. Fenerbahçe, pazartesi günü yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kim’den flaş hamle! Açığını kapatmak için... Kim'den flaş hamle! Açığını kapatmak için...
F.Bahçe’de Sivasspor mesaisi sürüyor! 3 isim... F.Bahçe'de Sivasspor mesaisi sürüyor! 3 isim...
F.Bahçe’nin yeni transferi Crespo’nun maliyeti belli oldu! F.Bahçe'nin yeni transferi Crespo'nun maliyeti belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör