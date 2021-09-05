Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Filip Novak ve Serdar Dursun'un son durumlarıyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
SAKATLARIN SON DURUMU
Dimitris Pelkas ile Filip Novak, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Serdar Dursun'un tedavisine devam edilirken, alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı. Fenerbahçe, pazartesi günü yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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