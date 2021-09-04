04 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil sazı eline aldı! O isimlerle görüştü ve...

Mesut sazı eline aldı! O isimlerle görüştü ve...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Transfer döneminde gerek gelenler gerekse ayrılanlar açısından hareketli geçiren Fenerbahçe'de Mesut Özil, sazı eline aldı. Türk asıllı Alman yıldız; Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer'le görüştü ve bir ihtiyaçları olduğunda kendisiyle görüşmesini istedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Rossi ikinci antrenmanına katılırken, Max Meyer ve Mergim Berisha dün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Vitor Pereira da antrenman öncesinde iki futbolcuyu yeni takım arkadaşlarına tanıttı. Portekizli teknik adam, üç futbolcuya kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bayındır ile sürekli iletişimde olmalarını söyledi. Pereira'dan sonra da Mesut Özil devreye girdi.

YABANCILIK ÇEKMEYECEKSİNİZ

Takımın kaptanları adına Mesut Özil antrenman sonrası yeni isimlerle küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre; tecrübeli oyuncu, "Hepiniz Fenerbahçe'de yenisiniz. Ancak burada hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ne ihtiyacınız olursa olsun mutlaka benimle iletişime geçin. Gerek futbol, gerekse İstanbul'daki yaşamla ilgili size her konuda yardımcı olurum. Hepinizin takıma kalite katacağına inanıyorum" dedi.

SİNAN GÜMÜŞ TARİHE KARIŞTI

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, hiçbir takıma gitmiyor. Kendisine hem Almanya hem Türkiye'de takım bulunmasına rağmen teklifleri reddeden Sinan, yönetime ayrılmayacağını bildirdi. Tecrübeli oyuncu, bu kararına rağmen kesinlikle A Takım ile antrenmanlara alınmayacak. 27 yaşındaki futbolcu, kendisi için belirlenen program doğrultusunda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Başkan Ali Koç'un, Sinan ile ilgili, "Sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gitmeyecek" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında.

CAULKER KAYSERİ, CANER RİZE'YE

Fenerbahçe'de son 2 yolcu Steven Caulker ve Caner Erkin... Sarı-lacivertliler dün resmi siteden yapılan açıklamada iki oyuncunun transferleri için görüşmelerin devam ettiğini resmen duyurdu. Caulker için Kayserispor ile Fenerbahçe anlaştı. Ancak oyuncuyla Kayserispor'un görüşmeleri devam ediyor. Caner Erkin ise henüz Çaykur Rizespor ile anlaşma noktasına gelmedi.

Pereira'dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden... haberin devamı

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