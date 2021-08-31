31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Min Jae Kim’den müjdeli haber

Kim’den iyi haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Altay maçında sakatlanan Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'dan güzel haber geldi. İki oyuncunun da yapılan ilk kontrollerinden durumlarının çok ciddi olmadığı ortaya çıktı. Kim'in Güney Kore Milli Takımı'nın kampına katılması bekleniyor.

Altay maçında sakatlanan Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'dan güzel haber geldi. İki oyuncunun da yapılan ilk kontrollerinden durumlarının çok ciddi olmadığı ortaya çıktı. Kim'in Güney Kore Milli Takımı'nın kampına katılması bekleniyor.

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