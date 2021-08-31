Fenerbahçe'ye Min Jae Kim’den müjdeli haber

Altay maçında sakatlanan Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'dan güzel haber geldi. İki oyuncunun da yapılan ilk kontrollerinden durumlarının çok ciddi olmadığı ortaya çıktı. Kim'in Güney Kore Milli Takımı'nın kampına katılması bekleniyor.

Altay maçında sakatlanan Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'dan güzel haber geldi. İki oyuncunun da yapılan ilk kontrollerinden durumlarının çok ciddi olmadığı ortaya çıktı. Kim'in Güney Kore Milli Takımı'nın kampına katılması bekleniyor.

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