05 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den bir bomba daha! Miguel Crespo İstanbul'a geliyor

F.Bahçe’den bir bomba daha! Crespo İstanbul’a geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalan Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde atağa kalktı. Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu da bugün İstanbul'a getiriyor. (FB spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren ve en az bir oyuncu daha alacağını açıklayan Fenerbahçe, Portekiz'in Estoril takımından Miguel Crespo ile anlaştı. Portekizli futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak için bugün İstanbul'a geleceği açıklandı. 24 yaşındaki Crespo, merkez orta saha ve on numara pozisyonunda oynuyor. Orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Bu sezon 5 maçta 2 gol+1 asist üreten Crespo, kariyerinde ise Braga B, Merelinense ve Estoril kulüplerinde 113 karşılaşmaya çıkıp 12 gol, 9 asist gerçekleştirdi.

MERKEZDE 5 OYUNCU OLDU

Estroil ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Miguel Crespo'nun teknik direktör Vitor Pereira'nın tavsiyesi ile alındığı belirtiliyor. Portekizli oyuncunun gelişi ile birlikte Fenerbahçe'nin orta sahanın merkezinde forma giyebilecek 5 oyuncusu oldu. Kadroda yer alan Luiz Gustavo, yeni transfer Max Meyer, Jose Sosa ve Miha Zajc da aynı bölgede görev yapıyor. Zajc ve Sosa'ya transfer teklifleri olduğu konuşulsa da şimdiye kadar bir gelişme olmadı. Transfermarkt'ta değeri 600 bin euro olan Miguel Crespo için şimdiye kadar hiçbir kulüp bonservis bedeli ödemedi.

2. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU

Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan Crespo, geçen sezon sonunda takımı Estoril ile şampiyon olarak Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi. Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan genç oyuncu 5 kez fileleri havalandırdı.

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