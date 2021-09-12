12 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den penaltı itirazları! İşte Sivasspor maçında yaşanan pozisyon...

F.Bahçe’den hakeme itiraz! Bu pozisyonda penaltı beklediler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, maçın 51. dakikasında penaltı itirazlarında bulundu. Mergim Berisha'nın şutunda savunmanın müdahalesi sonrası oyuncular penaltı bekledi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 51. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı itirazlarında bulundu. Mergim Berisha'nın şutunda Goutas'ın müdahalesi sonrası oyuncular hakem Halis Özkahya'ya yoğun itirazlarda bulundu. Pozisyonun ardından VAR'ı dinleyen Özkahya, devam kararı verdi. İşte o anlar...

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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