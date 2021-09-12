Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, maçın 51. dakikasında penaltı itirazlarında bulundu. Mergim Berisha'nın şutunda savunmanın müdahalesi sonrası oyuncular penaltı bekledi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 51. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı itirazlarında bulundu. Mergim Berisha'nın şutunda Goutas'ın müdahalesi sonrası oyuncular hakem Halis Özkahya'ya yoğun itirazlarda bulundu. Pozisyonun ardından VAR'ı dinleyen Özkahya, devam kararı verdi. İşte o anlar...

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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