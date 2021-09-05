05 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Miha Zajc gelişmesi!

Fenerbahçe’de flaş Zajc gelişmesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de Max Meyer'in ardından Miguel Crespo'nun da transfer olması sonrası orta saha rotasyonundaki futbolcu sayısı önemli ölçüde arttı. Sarı-lacivertliler, hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken ve Süper Lig'in 2. haftasında oynana Antalyaspor maçının son dakikalarında attığı golle takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynayan Miha Zajc ile yollarını ayırabilir. Takımdaki geleceği belirsiz olan Sloven futbolcuya Rusya'dan talip olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)

Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce gönderilecek isimler listesinin ilk sıralarında yer alan ancak gerek antrenmanlarda gerekse de hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kalsın" diye rapor verdiği Miha Zajc için önemli gelişmeler yaşanıyor. Max Meyer'in ardından orta alana Miguel Crespo'yu transfer eden Fener'de orta saha sayısı bir hayli arttı. Takvim'in haberine göre; Zenit'ten teklif alan Miha Zajc'ın satılma durumu ortaya çıktı. Ancak yönetimin buna tek başına karar vermeyecek. Pereira'nın izin vermesi durumunda Miha Zajc, Rusya'nın yolunu tutacak.

Miha Zajc, Antalyaspor maçının 88. dakikasında attığı golle Sarı- Lacivertliler'e adeta bayram sevinci yaşatmıştı.

Marcelo bombası! Girişimler başladı haberin devamı

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