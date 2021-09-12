Fenerbahçe 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Sivasspor ile Osayi Samuel ve Pedro'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybetti. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler 23. dakikada Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip Sivasspor, 44. dakikada kazanılan penaltıda Pedro Henrique'nin attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı: 1-1.

Bu sezon ilk golünü yiyen ve ilk kez puan kaybeden Fenerbahçe, puanını 10'a çıkarırken, henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ise 2 puana yükseldi.

Gelecek hafta Fenerbahçe Başakşehir deplasmanına konuk olurken, Sivasspor evinde Gazaintep FK ile karşı karşıya gelecek.

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai, pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. 42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya, saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Ayrıntılar birazdan...

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ