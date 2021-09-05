Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'nun maliyeti ortaya çıktı!
Transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler kadar yolladığı futbolcularla da gündeme gelen ve takımda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak anlaşma sağladığı Miguel Crespo'yu gün içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirecekken, Fransız yıldızın maliyeti de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (Fb spor haberi)
F.Bahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril'de forma giyen Miguel Crespo de Silva'nın transferini duyurdu... İstanbul'a bugün gelecek olan 24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın imzayı atması bekleniyor.
Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.
MAAŞI 500 BiN EURO
Hürriyet'in haberine göre; Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.
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