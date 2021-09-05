Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae'den flaş hamle! Açığını kapatmak için...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Çin ekibi Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertli camianın beğenisini topladı. Eksiklerini tamamlamak ve en kısa sürede hazır olmak isteyen 24 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Adı Avrupa devleriyle anılırken, sırtına Fenerbahçe formasını geçiren Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, kısa sürede farkını ortaya koydu. Eski kulübünde uzun süre forma giymeyen, son resmî maçına da 9 Haziran'da millî takımda çıkan 24 yaşındaki Kim, buna rağmen sarı lacivertlilerde iyi bir başlangıç yaptı.
Özellikle hava toplarındaki ve ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle dikkat çeken Kim Min-Jae, hem teknik heyetin yüzünü güldürdü hem taraftarlara güven verdi. Kim'in antrenman performansı da saygı uyandıracak seviyede.
ÖZEL ANTRENÖRÜNÜ İSTANBUL'A GETİRDİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; açık kapatmak için ekstra çalışmalar yapan Kim Min-Jae, en kısa sürede hazır olabilmek adına özel antrenörünü de İstanbul'a getirdi.
İkili ilişkilerdeki sıcakkanlılığıyla takım içinde sempati, çalışma disipliniyle saygınlık kazanan Koreli, "Henüz gerçek performansıma ulaşmadım. Kısa sürede eksiklerimi giderip çok daha güçlü mücadele etmek için çalışıyorum" dedi.
Fenerbahçe, 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim'den hem performans olarak, hem de transfer geliri açısından büyük beklenti içinde. Koreli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor.
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