Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo kimdir? Kaç yaşında? Miguel Crespo hangi mevkide oynuyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve son olarak Max Meyer ve Mergim Berisha ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir transferi daha açıkladı. Sarı-lacivertliler, GD Estoril Praia'da forma giyen Portekizlı futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını ve oyuncunun pazar günü İstanbul'a geleceğini duyurdu. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo kaç yaşında? Miguel Crespo hangi mevkide oynuyor? Sarı-lacivertlilerin yeni orta sahası Miguel Crespo ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala atağa kalkan Fenerbahçe, bir transferi daha açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Max Meyer ve Mergim Berisha'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi GD Estoril Praia'da forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladığını ve oyuncunun pazar günü İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo ile ilgili tüm bilgiler...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Luciano de Sousa, Porto, Artur Rego, AD Barrselas ve Feirense altyapılarında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merelinense ve Braga B takımlarında forma giydikten sonra 2019 yılında Estoril Praia takımına transfer oldu.

Asıl mevkisi merkez orta saha olan 1.83 boyundaki futbolcu, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynabiliyor. Bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro.

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