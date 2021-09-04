04 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Jose Sosa idmanı takımdan ayrı tamamladı

F.Bahçe’de şok sakatlık! İdmanı takımdan ayrı tamamladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 Giriş Tarihi: 04.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, idmanda alt adalesinde sertleşme meydana geldiği gerekçesiyle tedbir amaçlı ayrı çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe, 4. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Novak ve Pelkas takımdan ayrı çalışırken, idmanda zorlanan Jose Sosa antrenmanı takımdan ayrı tamamladı.

İşte F.Bahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımız, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'la Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde sahada çalışırken, Dimitris Pelkas saha çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Filip Novak sahada özel programlar eşliğinde çalışmalarına başlarken, Serdar Dursun'un tedavisine devam edildi. Alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise tedbir amaçlı takımdan ayrı program dahilinde antrenmanı noktaladı.

Futbol A Takımımız, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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