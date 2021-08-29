29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Altay maçı öncesi konuştu!

Vitor Pereira’dan Mesut Özil açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Bugün kulübün formasını taşımaktan gurur duyan, sahada koşan ve savaşan bir takım göreceğiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki sonucu bilemeyiz, rakip de iyi bir takım ama sahada elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Mesut Özil'in durumuyla sağlık ekibi ilgileniyor." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

"Bugün kulübün formasını taşımaktan gurur duyan, sahada koşan ve savaşan bir takım göreceğiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki sonucu bilemeyiz, rakip de iyi bir takım ama sahada elimizden gelenin en iyisini vereceğiz."

"Mesut Özil'in durumuyla sağlık ekibi ilgileniyor."

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