Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Bugün kulübün formasını taşımaktan gurur duyan, sahada koşan ve savaşan bir takım göreceğiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki sonucu bilemeyiz, rakip de iyi bir takım ama sahada elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Mesut Özil'in durumuyla sağlık ekibi ilgileniyor." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

"Bugün kulübün formasını taşımaktan gurur duyan, sahada koşan ve savaşan bir takım göreceğiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki sonucu bilemeyiz, rakip de iyi bir takım ama sahada elimizden gelenin en iyisini vereceğiz."

"Mesut Özil'in durumuyla sağlık ekibi ilgileniyor."

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