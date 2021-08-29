29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Hidemasa Morita yarın İstanbul'da! İşte geliş saati... (FB spor haberi)

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte geliş tarihi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler Japon orta saha Hidemasa Morita ile her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu, yarın 17.25'te İstanbul'a gelecek. İşte Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita transferindeki tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler başladı. Sarı lacivertliler bir orta saha, bir kanat ve bir forvet kadrosuna katmak istiyordu. Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu yarın saat 17.25'te İstanbul'da olacak.

Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte geliş tarihi...

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