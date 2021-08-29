Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler Japon orta saha Hidemasa Morita ile her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu, yarın 17.25'te İstanbul'a gelecek. İşte Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita transferindeki tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler başladı. Sarı lacivertliler bir orta saha, bir kanat ve bir forvet kadrosuna katmak istiyordu. Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu yarın saat 17.25'te İstanbul'da olacak.

Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı

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