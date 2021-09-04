Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...

Sezona 8 futbolcuyu kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, gelen oyuncular kadar giden isimler de dikkat çekti ve bu hamlelerle birlikte büyük bir mali yük omuzdan kalktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'da; takımdan ayrılması beklenen 3 yıldızın dışında flaş bir karar alındı ve o isimle de yolların ayrılması gündeme geldi. İşte son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.09.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 12:40 ABONE OL