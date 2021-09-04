04 Eylül 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...

Sezona 8 futbolcuyu kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, gelen oyuncular kadar giden isimler de dikkat çekti ve bu hamlelerle birlikte büyük bir mali yük omuzdan kalktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'da; takımdan ayrılması beklenen 3 yıldızın dışında flaş bir karar alındı ve o isimle de yolların ayrılması gündeme geldi. İşte son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.09.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 12:40
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde revize etti.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...

Kadrosuna Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Min-Jae Kim, Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha ile güçlendiren sarı-lacivertliler; bugüne kadar 8 isime imza attırmış oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...

ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Kanarya sırasıyla Adana Demirspor, Antalyaspor ve Altay'ı mağlup ederken kalesinde gol görmedi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...

GELENLER KADAR GİDENLER DE KONUŞULDU

Takımdaki harcama limiti ve oyuncu giderlerini de düşünen F.Bahçe; Vitor Pereira'nın gelecek planlarında yer almayan isimlerle de yollarını ayırmayı başardı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...

Gökhan Gönül, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Samatta, Lemos, Perotti, Zanka, Dirar, Harun Tekin, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Michael Frey'le yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, Ozan Tufan'ı da kiralık olarak gönderdi.

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