Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı konuşulan Jose Sosa'dan flaş bir paylaşım geldi. Arjantinli yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından, sarı lacivert formalı bir fotoğrafını koyarak "Hepsi yalan tek gerçek Fenerbahçe" yazdı. İşte o paylaşım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın yaşı ve maliyeti sebebiyle sarı lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilmişti.

Arjantinli oyuncu, bu haberlerin ardından Insagtam hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe formasını giyerek selfie çeken Sosa, "Hepsi yalan tek gerçek Fenerbahçe" mesajını yazdı.

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