03 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Jose Sosa'dan flaş paylaşım! "Hepsi yalan tek gerçek Fenerbahçe"

Sosa’dan flaş F.Bahçe mesajı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı konuşulan Jose Sosa'dan flaş bir paylaşım geldi. Arjantinli yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından, sarı lacivert formalı bir fotoğrafını koyarak "Hepsi yalan tek gerçek Fenerbahçe" yazdı. İşte o paylaşım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın yaşı ve maliyeti sebebiyle sarı lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilmişti.

Arjantinli oyuncu, bu haberlerin ardından Insagtam hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe formasını giyerek selfie çeken Sosa, "Hepsi yalan tek gerçek Fenerbahçe" mesajını yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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