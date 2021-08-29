29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Hidemasa Morita transferini bitiyor!

Fenerbahçe’ye savaşçı geliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, orta saha transferini açıklamaya hazırlanıyor. Kanarya, Vitor Pereira yönetiminde yeni takviyeleri açıklamaya hazırlanırken, Hidemasa Morita transferi için her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita transferini resmen açıklamaya hazırlandığı kaydedildi. | FB haberleri

Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hidemasa Morita, somut adımlar attı.

Fotomaç'ın haberine göre; Japon futbolcunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Santa Clara ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertliler, kısa süre içinde transferi duyurması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcu, hızı, dinamizmi ve 90 dakikaya yaydığı performansıyla Pereira'nın istediği 'savaşçı' profiline uyuyor.

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